Dour d'oreille : l'expérience belge

Être à Dour, c'est faire des choix. Électro ? Pop ? Reggae ? Punk ? En cherchant l’éclectisme des genres musicaux, nous avons croisé pour cette troisième journée du festival une poignée de groupes belges.



Nous entamons l'après-midi dans La Petite Maison dans la Prairie avec la formation bruxelloise BRNS (prononcer "brains"). Spécialisé dans l'indie rock et porté sur l'expérimentation, le groupe en est à son quatrième passage à Dour. Le quator séduit donc un public connaisseur, et triomphe avec ses compositions les plus énergiques. Bien des concerts après, l'entêtant "Mexico" est toujours coincé dans notre tête.

BRNS - © Adrien Corbeel

Nous poursuivons dans la belgitude au Labo, lieu cher à ceux et celles qui viennent à Dour pour découvrir des groupes plus que pour écouter leurs favoris. C'est YellowStraps, un groupe originaire de Braine l'Alleud que nous choisissons d'explorer. Mélangeant soul, hip-hop, lounge et dance, les musiciens ont vite fait de donner une ambiance jazzy au lieu. Le saxophoniste improvise, le chanteur envoûte, et nous nous laissons guider par leur beats grandioses. Le show se suit de bout en bout avec plaisir, porté par une joie de vivre et de jouer communicative. Petit bonheur, grande découverte.



Nous nous attardons encore un peu au Labo pour jeter un coup d’œil à Veence Hanao. Le rappeur bruxellois est de retour sur scène après une convalescence de 4 ans, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a rien perdu de son charisme, de sa verve ou de son acidité.

YellowStraps - © Adrien Corbeel

Ce sont les Australiens de Parcels qui nous attendent ensuite dans La Petite Maison. Installé à Berlin, lié à Daft Punk, le groupe entrecroise les genres et les styles, y compris vestimentaires. Habillés comme des Beatles qui seraient passés par les années 70 et 90, ils font dominer le synthé et emportent un public attiré par leurs vibrations dansantes et psychédéliques. Ça bouge, ça plane, et ça convainc amplement. Nous les quittons pour revenir au pays avec un groupe dont le nom se doit d'être pris au second degré : The Experimental Tropic Blues Band et ses membres viennent en effet tout droit de Liège, avec un rock brut de décoffrage. Actif depuis presque 20 ans, le groupe belge se déchaîne dans La Caverne avec une énergie folle propre à réveiller les plus fatigués des festivaliers.

Parcels - © Adrien Corbeel

Nous retournons à La Petite Maison pour une de nos plus grosses attentes du festival, Slowdive. Grand succès de la dream-pop dans les années 90, le groupe a disparu de la circulation pendant une vingtaine d'années, avant de miraculeusement réapparaître l'année dernière pour un nouvel album. Le groupe ne déçoit pas avec sa pop délicate et planante, qui tranche avec le reste de la programmation. Avec aisance, nous nous laissons bercer par ses douces mélodies, hypnotisé par ses sonorités éthérée. Comme un délicieux moment suspendu.

Slowdive - © Adrien Corbeel