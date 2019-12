DJ Snake, Massive Attack et Foals aux Eurockéennes de Belfort

Le Français DJ Snake, les pionniers britanniques du trip-hop Massive Attack et leurs compatriotes de Foals figureront parmi les têtes d’affiche des Eurockéennes de Belfort, du 2 au 4 juillet, ont annoncé mercredi les organisateurs. L’édition 2020 du festival belfortain se tiendra sur trois jours – et non sur quatre comme ces dernières années – avec un "grand brunch dominical" au camping, ont-ils précisé lors d’une conférence de presse.

Cette 32e édition "est plus condensée, mais c’est un format XXL" avec une vingtaine d’artistes, selon le directeur du festival, Jean-Paul Roland. Les organisateurs ont prévu le samedi soir une grande soirée électro, baptisée Eurotronik, qui se déclinera sur trois scènes et s’achèvera à l’aube. "Ce sera un spectacle total", promet M. Roland, avec du théâtre de rue et décors éphémères.

Un programme alléchant

Paul Kalkbrenner, Paula Temple et le show allemand de la fanfare La Meute, popularisée par ses reprises des plus grands tubes de la scène électro, dont ceux de Flume. DJ Snake, qui avait produit un set très remarqué il y a trois ans sur la presqu’île du Malsaucy, revient avec son nouvel album "Carte Blanche". Retour en terres belfortaines également pour le précurseur du trip-hop Massive Attack, le quatuor de Foals et le groupe new wave Simple Minds, en tournée pour leurs 40 ans. La scène rock distinguera trois groupes montants : Squid, Tropical Fuck Storm et The Murder Capital.

La formation folk The Lumineers, qui s’est fait connaître en 2011 avec son premier single "Ho Hey", fera chanter les festivaliers avec son nouvel opus. Autre groupe folk annoncé, Heilung sera également de la partie. La scène française sera représentée par les rappeurs Lomepal, Niska et Vald, le métal d’Ultra Vomit et le rock de Last Train. Les artistes américains de Cage the Elephant, Body Count featuring Ice T., Black Pumas et Marc Rebillet seront également de la partie, à l’instar du nigérien Burna Boy.