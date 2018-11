Disclosure et A$AP Rocky, premiers noms à l'affiche du Dour festival 2019

Disclosure, le duo électro britannique composé des frères Guy et Howard Lawrence, et le rappeur new yorkais A$AP Rocky, sont les deux premiers noms à figurer sur l'affiche du Dour festival 2019, annoncent les organisateurs jeudi.

Disclosure est attendu sur la grande scène, la Last Arena, le vendredi 12 juillet. A$AP Rocky se produira sur cette même scène deux jours plus tard, le dimanche 14 juillet.

Les premiers pass seront mis en vente le mercredi 5 décembre dès 11h00, ajoutent les organisateurs. D'autres noms seront annoncés mardi prochain.

La 31e édition du Dour Festival se déroulera du 10 au 14 juillet 2019. L'année dernière, quelque 228.000 festivaliers - 35.000 mercredi, 45.000 jeudi, 47.200 vendredi, 52.000 samedi et 49.000 dimanche - ont été recensés durant cinq jours.