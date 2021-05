Deuxième édition numérique pour Tomorrowland

Tomorrowland Around the World 2020 | Official Aftermovie - 05/05/2021 The Official Tomorrowland 2020 Aftermovie, relive the magnificent tale written at our new home: Pāpiliōnem. Enter the magical island and relive the festival at relive.aroundtheworld.tomorrowland.com TRACKLIST: 1. Armin van Buuren & AVIRA – Mask (ft. Sam Martin) https://AvBAVIRA.lnk.to/MaskEP 2. Armin van Buuren & Nicky Romero - I Need You To Know (ft. Ifimay) https://ARMD1548.lnk.to/INYTKYA 3. CamelPhat, ARTBAT - For a Feeling (Layton Giordani Remix) [Audio] ft. RHODES https://smarturl.it/ForAFeeling 4. Push - Strange World (Joyhauser Remix) https://fanlink.to/BCD2015200 5. Cirez D - Valborg 6. Martin Garrix feat. John Martin - Higher Ground http://stmpd.co/03ziBLID 7. David Guetta x Morten - Kill Me Slow https://DavidGuetta.lnk.to/newraveepAY 8. Innelea x Kevin De Vries - Das Licht (Taken from: AL042 - Innellea & Kevin de Vries - Hoffnungsschimmer EP / Coming Out: August 28th on Afterlife Recordings) 9. Monkey Safari - Safe (Joris Voorn Remix) https://spectrumnl.lnk.to/SPCTRM009 10. Dimitri Vegas & Like Mike vs Regard - Say My Name (W&W Remix) https://dvlm.lnk.to/SayMyName 11. Dimitri Vegas & Like Mike vs Vini Vici - Get In Trouble (So What) https://orcd.co/so_what 12. D-Block & S-te-Fan & Sub Zero Project - Darkest Hour (The Clock) http://DirtyWorkz.lnk.to/DarkestHourYL 13. Martin Garrix & Matisse & Sadko – Together http://stmpd.co/ADE 14. Paul Kalkbrenner – Parachute https://paulkalkbrenner.lnk.to/parachute Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever,... www.tomorrowland.com