De nouveaux noms s'ajoutent à la soirée d'ouverture du Pukkelpop

Coely, Warhaus, Zwangere Guy et Angèle notamment auront l'honneur d'ouvrir le festival du Pukkelpop le mercredi 15 août, ont annoncé les organisateurs mardi.

Bearsøme, Daniël Busser et The Boilerboys complètent également à l'affiche. Pour The Boilerboys, ce sera leur quinzième représentation au festival hasseltois. Alex Agnew sera présent, tout comme Diablo Blvd mais aussi les rappeurs néerlandais De Jeugd Van Tegenwoordig.

Des concerts de dirk., Fleddy Melculy, Nadiem Shah, Timmerman et TLP sont également prévus au programme. Gewelt, Konna, Skyve avec Eva De Roo ou encore Novastar s'ajoutent aussi au menu.

Les festivaliers en possession d'un ticket pour la journée de jeudi ou d'un pass pour l'ensemble du Pukkelpop pourront accéder à la plaine dès le mercredi 15 août 18h00. Les billets pour le mercredi ne peuvent être achetés individuellement.