Cypress Hill de retour au festival de Dour

Les rappeurs californiens de Cypress Hill se produiront le jeudi 11 juillet sur la Last Arena du Dour Festival, annoncent mardi ses organisateurs. Les Américains partageront la tête d'affiche en compagnie d'Orelsan et de Vince Staples.

Le festival a annoncé la venue de Cypress Hill, Vince Staples, SCH et de 14 autres noms hip-hop pour clôturer l'affiche de son édition 2019. La Last Arena accueillera notamment les Parisiens Lord Esperanza, Juicy pour un show spécial avec The Bravo Brass Band feat. Darrell Cole ainsi que Le 77.

Le Londonien Ocean Wisdom, Octavian, SCH ou encore Duckwrth s'ajoutent eux à l'affiche de la Boombox. Les Belges Dvtch Norris, Miss Angel, Rare Akuma et Slim Lessio seront également mis à l'honneur.

La scène de Lefto se clôturera par ailleurs avec le show de l'Américain BLVC SVND.

Le Dour Festival se déroulera du 10 au 14 juillet.