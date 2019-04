Couleur Café dévoile ses derniers noms, plus de 40 artistes à l'affiche

The final 8 live-acts for #CoulCaf19 - 29/04/2019 We've got another 8 glorious names from all over the world to complete the line-up for the Red, Green and Blue stages. Groundation, Salif Keita, Samory-I & The Black Heart, Lachy Y la Suprema Ley, La Yegros, Loud, Les Amazones D'Afrique & Kabola, our very own project uniting the best Congolese rumba musicians in Brussels.