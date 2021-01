Couleur Café 2021 : l’affiche s’agrandit, avec Zwangere Guy, entre autres

Le Bruxellois Zwangere Guy et le Français Panda Dub s’ajoutent à la programmation du premier jour du festival Couleur Café, le vendredi 25 juin, révèle mardi l’organisation de l’événement.

La rappeuse anglaise Little Simz et la chanteuse cap-verdienne Mayra Andrade seront quant à elles à l’honneur le samedi.

Ces artistes rejoignent les six déjà annoncés, parmi lesquels Roméo Elvis, Brihang, Shaggy et Fally Ipupa. La liste complète est à retrouver sur le site web de l’événement et d’autres noms suivront bientôt, fait savoir l’organisation.