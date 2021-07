Coronavirus – Le "petit Esperanzah" ce week-end : premier festival sans masque ni distanciation sociale

Le week-end du 31 juillet et 1er août, le petit Esperanzah, premier festival de l’été sans masque et sans distanciation sociale, se tiendra à l’abbaye de Floreffe. Si l’on tient compte de l’ensemble des annulations de l’année passée dues au coronavirus, l’événement sera même, grâce au Covid Safe Ticket, le premier du genre en Belgique à accueillir des visiteurs qui ne devront pas faire attention au virus depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Les organisateurs ont tenu à rester fidèles à leur ADN en proposant une affiche musicale colorée et hétéroclite, en provenance des quatre coins du monde et de Belgique. Samedi, Yseult, La Dame Blanche, Lucas Santtana, Fulu Miziki, Ozferti, Las Lloronas et Winter Woods se succéderont sur les deux scènes prévues sur le site de l’abbaye de Floreffe. Dimanche, sept groupes prendront le relais, avec Super Ska, James BKS, Meryl, Mezerg, Meyy, Ziza Youssouf et Mauvais Œil. Les deux journées se clôtureront dans une ambiance plus électro avec des sets de DJ invités pour l’occasion.