Clara Luciani, Alice on the Roof, Gaëtan Roussel et Dionysos présents aux Francofolies de Spa

Clara Luciani, Alice on the Roof, Gaëtan Roussel et Dionysos seront à l'affiche de la 26e édition des Francofolies de Spa, qui se déroulera du 18 au 21 juillet prochain, ont annoncé mercredi les organisateurs du festival musical qui accueillera également Ofenbach, L'Impératrice, Thomas Azier, Claire Laffut, Juicy et Rive.

Clara Luciani, révélation de l'année 2018 et qui avait enflammé le Parc des Sept Heures l'été dernier, se produira à nouveau sur la scène spadoise en juillet prochain. Elle est programmée le jour de clôture à 18h00 sur la scène Proximus. Un des moments magiques de cette 26e édition assurément.

La journée d'ouverture, elle, sera également très énergique puisque les organisateurs ont annoncé les présences de Dionysos, pour un concert exclusif en Belgique, d'Alice on the Roof à qui une carte blanche sera offerte ou encore de Gaëtan Roussel, leader de Louise Attaque mais qui se produira cette fois en solo, faisant découvrir son 3e album.

Cela faisait trois ans que l'on n'avait plus vu Mathias Malzieu et ses comparses sur scène. Ils les ont mis à profit pour préparer différents projets dont un nouvel album qui fait la part belle aux guitares et arrangements symphoniques, prévu pour septembre et que Dionysos viendra défendre en primeur à Spa.

A l'occasion de cette 26e édition, retour de la formule "des fêtes à" sous la forme d'une carte blanche offerte à Alice on the Roof qui avait était révélée en 2015 sur The Voice et au travers d'Easy come, easy go, son premier single réalisé avec l'aide de Marc Pinella (Suarez).

Elle nous revient cette fois avec son nouvel album "Madame" et ses invités pour un concert unique.