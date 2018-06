Choisissez vos concerts pour la Fête de la Musique

Lancée au début des années 80, la Fête de la Musique est aujourd’hui devenue un événement musical mondial. Tous les ans, aux alentours du 21 juin, elle donne l’occasion à tout un chacun d’assister à des animations ou concerts gratuits. En Wallonie et à Bruxelles, cette 34ème édition aura lieu du 21 au 24 juin. Durant ces 4 jours, les villes et les communes s’animeront au rythme de nombreux concerts participatifs.

Le site des Fêtes de la Musique propose également de parcourir la programmation en fonction des provinces , des types d'activités et des genres musicaux . Une manière de trouver son bonheur plus facilement.

À Bruxelles

Les 24 et 25 juin, le Village de la Musique animera le Parc du Cinquantenaire avec deux scènes qui accueilleront de nombreux groupes comme TTC, Hannah Williams & The Affirmations, ou encore La Smala. De nombreuses animations seront organisées, dont notamment une chasse au disque. Plusieurs centaines de CD's, vinyles, t-shirts et autres places de concerts ou tickets boisson FDLM seront cachés le dimanche 24 juin dans le Parc du Cinquantenaire et aux alentours directs à proximité du Village de la Fête de la Musique. Plus d'infos à cette adresse.

Des concerts seront organisés un peu partout dans Bruxelles : au Parc Elisabeth, à la Maison qui chante, à Forest, etc. Le SchweitZ’Air festival viendra égayer la Place Roi Baudouin et le Parvis le 23 juin, tandis que le Pavillon des Passions Humaines de Victor Hortouvrira exceptionnellement ses portes le 24 juin au public pour une série de représentations musicales.

Le Belgian National Orchestra donnera un concert ce jeudi 21 juin sous la direction de Josep Vincent au Bozar.

Le programme complet à Bruxelles.