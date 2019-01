Charlotte Gainsbourg et Angèle au festival Rock Werchter

Les organisateurs du Rock Werchter ont dévoilé vendredi 10 nouveaux noms de leur affiche. Charlotte Gainsbourg se produira notamment le jeudi 27 juin sur la scène brabançonne. Les autres nouveaux venus dans la programmation sont Angèle, Elbow, Brockhampton, Janelle Monae, Khruangbin, The Good, The Bad & The Queen, New Order, Mac DeMarco et $uicideboy$.

Rock Werchter se tiendra du 27 au 30 juin. Parmi les artistes précédemment annoncés, on retrouve P!NK et Paul Kalkbrenner (27 juin), Tool, The Cure, Kylie et Years & Years (28), Mumford & Sons, Florence + The Machine et Mackelmore (29) ainsi que Muse et Underworld en clôture.

Toute la programmation est à retrouver sur le site web du festival