Catherine Ringer sera tête d’affiche du festival Esperanzah! 2020 en chantant les Rita Mitsouko

Le festival de world music Esperanzah!, dont la 19e édition aura lieu du 31 juillet au 2 août 2020 à l’Abbaye de Floreffe, dévoile sa tête d’affiche. Catherine Ringer viendra chanter les Rita Mitsouko, pour célébrer le 40e anniversaire de ce duo mythique des années 80 qu’elle formait avec Fred Chichin, malheureusement décédé en 2007.

Le groupe pop-rock Les Rita Mitsouko, formé en 1979, a connu la consécration en 1985 avec le titre Marcia Baila, un hymne latino-rock complètement déjanté qui a connu une popularité énorme et reste très connu aujourd’hui encore. Le succès ne s’est pas démenti par la suite, le duo enchaînant les tubes, comme "Andy", "C’est comme ça" ou encore "Le petit train". Le groupe a soufflé un vent de renouveau sur la pop française, n’hésitant pas à mélanger les influences, ce qui lui a permis de traverser les années 80 et 90, jusqu’au décès de Fred Chichin, sans quitter le devant de la scène.

Catherine Ringer s’apprête à ressortir les plus grands tubes des Rita Mitsouko sur la scène du festival Esperanzah! dans une soirée mêlant dérision et nostalgie et avec l’énergie exubérante qui caractérisait le duo. Les tickets pour le concert sont dès à présent disponibles sur le site du festival.