Carton plein pour la 36e édition de la fête de la musique

La Fête de la Musique a signé le retour à une vie culturelle avec de plus "grands" événements et prouvé qu’il était tout à fait possible de recevoir du public dans de bonnes conditions pour toutes et tous.

À Bruxelles ainsi qu’aux quatre coins de la Wallonie, la Fête a battu son plein 4 jours durant. Et cela, dans la bonne humeur et le respect de soi et des autres. Le public a répondu présent aux invitations, il a acclamé et montré son attachement à tous les artistes et musicien·ne·s de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour sa 36e édition.