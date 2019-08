Brussels Summer Festival: une place des Palais à moitié remplie face à Booba

La deuxième soirée du Brussels Summer Festival (BSF) jeudi, jour férié, n'a pas canalisé les foules au coeur de Bruxelles mais a connu une fréquentation plus qu'honorable. Les organisateurs ne communiqueront les chiffres des ventes qu'en fin de festival mais assurent vendredi qu'ils sont bons.

Si la pluie du premier soir a laissé place à un temps plus clément, la foule ne s'est pas non plus massée sur la place des Palais, qui n'était qu'à moitié remplie pour le rappeur français Booba accompagné de Médine, Bramzito et Maes en featuring. Des petits groupes s'étaient cependant aussi formés derrière les barrières pour assister au concert à distance.

Feu! Chatterton, le dernier concert de la soirée consacrée à la chanson française au Mont des Arts, a pour sa part rempli la place de l'Albertine aux trois quarts.

Dans la salle de la Madeleine, le public s'est surtout pressé pour entendre les sonorités néo-soul de Nana Adjoa.

Ce vendredi soir, le show exclusif du producteur et compositeur oscarisé Giorgio Moroder est particulièrement attendu sur la place des Palais. Il sera précédé par le groupe de trip hop belge Hooverphonic et, plus tôt, par le groupe de rock alternatif britannique Manic Street Preachers, qui a émergé dans les années '90. Le Mont des Arts offrira une soirée rap avec les Français S.Pri Noir puis Gringe. La salle de La Madeleine prendra quant à elle des accents pop rock avec Ykons et Inuït, mais aussi post-punk avec Whispering Sons.