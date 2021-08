Balthazar et dEUS en concert à Crammerock et Leuven Air cet été

Les groupes belges de rock Balthazar et dEUS ont été ajoutés vendredi à l’affiche du festival de musique Crammerock (Stekene, Flandre orientale) et à celle de l’évènement estival "Leuven Air" (Brabant flamand). Les deux bands étaient censés être têtes d’affiche au Pukkelpop, annulé le mois dernier.

Le vendredi 20 août, Balthazar se produira à Louvain, dEUS fera pareil le lendemain. Le festival "Leuven Air" est un programme proposé en alternative au "Groot Verlof" qui a normalement lieu tous les étés à Louvain. De début juillet à mi-août, des concerts ont lieu tous les jeudis, vendredis et samedis en soirée. Des concerts supplémentaires sont désormais ajoutés les 20 et 21 août. Quelque 5000 places sont prévues pour ces concerts des 20-21, sans distanciation sociale ni masque obligatoire, mais il faut acheter un ticket et pouvoir présenter le jour même un Covid Safe Ticket valable. Les mesures sont donc différentes que pour le reste du programme "Leuven Air", où l’on exige le port du masque sur la plaine et le fait de rester en "bulles" sociales.

Crammerock aura lieu les 3 et 4 septembre à Stekene, à la frontière avec les Pays-Bas. Le festival affiche déjà complet mais les organisateurs vont examiner dans les prochains jours s’ils peuvent gonfler le nombre de spectateurs admis.