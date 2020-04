Balkan Trafik ! se décline en version 100 % digitale

Chaque printemps Bozar accueille le festival Balkan Trafik ! avec un but : ouvrir grand les portes sur les cultures des Balkans en réunissant de nouveaux artistes d’Europe de l’Est et de Belgique . Une invitation au voyage qui se décline à travers la musique, le cinéma, la danse, les arts urbains, la littérature, les tables rondes, le théâtre et même la gastronomie.

C’est la situation de confinement que nous subissons actuellement qui est à l’origine de Balkan Trafik 360° Digital , une manifestation en ligne qui ne remplace pas le festival physique, mais l’enrichit et l’ouvre sur un public bien plus large.

Balkan Trafik 360° Digital diffusera sur balkantrafik.com, des performances en direct et des vidéos préenregistrées de plus de 60 artistes originaires de toute la région des Balkans et de leur diaspora à Bruxelles. À partir du 23 avril jusqu’au 26 avril, les dates qui étaient prévues pour le festival, on y retrouvera de la musique, des débats, des lectures, du cinéma, des visites guidées de ville des Balkans et davantage. Ces événements auront lieux en direct ou pré-enregistrés en condition de direct.



La 14ème édition, qui devait avoir lieu en avril, aura lieu quant à elle à l’automne 2020. Les tickets resteront valables pour les nouvelles dates qui sont encore à préciser.