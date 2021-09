Austral Boreal fait son retour, en formule "festival", pour trois jours de découverte

Le festival saisonnier liégeois Austral Boreal fera son retour dans sa formule initiale du 8 au 10 octobre prochain. Au programme, explorations et découvertes à travers la musique, le cinéma ou encore la sculpture. En tête d’affiche, on retrouvera notamment Yuksek, Pongo et Echt !.

Le festival commencera le vendredi 8 octobre par un ciné-concerts au Manège Fonck. Grâce au remaniement musical des bandes-son, le duo familial Ropoporose y rendra hommage avec dérision à de grandes œuvres de la science-fiction telles que "2001 : l’Odyssée de l’espace", "Alien" et bien évidemment "Star Wars".