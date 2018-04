Arno et Front 242 à l'affiche du Nandrin Festival du 17 au 19 août prochains

Le Festival de Nandrin se tiendra du 17 au 19 août prochains, ont annoncé les organisateurs. Comme les années précédentes, le festival sera relevé de son désormais traditionnel trail de 18 et de 27 km avec comme point d'orgue l'arrivée au coeur du festival.

Front 242, de retour d'une tournée aux Etats-Unis, se produira lors du festival. Ce sera d'ailleurs l'un de leurs rares concerts belges de l'année. Après leur présence en 1998, ils y reviennent vingt ans plus tard, tout comme Arno.

"En 13 ans, le Festival de Nandrin a attiré de nombreux groupes renommés et a toujours constitué une vitrine pour les groupes belges. On peut notamment retenir: Joe Cocker, Simple Minds, Deep Purple, Garou, Florent Pagny, Machiavel, Hooverphonic, Kyo, David Guetta, ...", souligne Muriel Lombaerts, chargée de la communication de l'évènement.

Le Festival de Nandrin se tiendra sur deux scènes installées au cœur de la commune. "C'est une équipe qui regroupe près de 200 bénévoles qui a travaillé pour développer et asseoir ce Festival pop rock dans un cadre bucolique puisque deux scènes seront installées sur et autour de la Place Musin au coeur de Nandrin". Des concerts sont aussi organisés par la même équipe au «Live & Café» de Nandrin, club d'une capacité de 120 places. "Nous prévoyons une distribution gratuite d'eau plate à volonté au public, l'installation d'un village « enfants » sécurisé, un brumisateur dans la zone piétonne pour rafraichir les passants, et un choix de foodtrucks rigoureusement triés sur le volet pour garantir aux visiteurs une nourriture de qualité", a spécifié la jeune femme.

Comme l'an dernier, Nandrin Festival, c'est aussi un trail «Rock and Trail». Un événement payant qui se tiendra le 18 août. Deux distances de trail sont prévues de 18 km et de 27 km avec comme point d'orgue, l'arrivée au cœur du festival. Un jogging de 5 km est également prévu.