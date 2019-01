Ariana Grande et Childish Gambino à l'affiche de Coachella

Le festival internationalement reconnu a dévoilé les noms des artistes qui participeront à son édition 2019. Parmi eux, Ariana Grande, Childish Gambino, Janelle Monáe, Weezer, ou encore Tame Impala.

Le désert californien accueillera encore une fois les grands noms de la pop actuelle du 12 au 21 avril prochain. Parmi les artistes qui se produiront cette année au Coachella Valley Music and Arts Festival, Janelle Monáe, DJ Snake, Diplo, Jaden Smith, Rosalía, Solange, Kid Cudi, Weezer, Aphex Twin, Billie Eilish, Rosalía, ainsi qu'Ariana Grande, Bad Bunny, Chvrches, Blood Orange ou encore Kaytranada.

L'hexagone sera représenté par les musiciennes Jain, Charlotte Gainsbourg, et Christine and The Queens qui seront aussi de la partie.

Le Coachella Valley Music and Arts Festival aura lieu du 12 au 14 avril et du 19 au 21 avril à Indio en Californie.