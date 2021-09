Arena 5 clôture sa première édition avec 50.000 visiteurs

Installée au pied de l'Atomium, l'Arena 5 a accueilli plus de 50.000 amateurs de musique du 22 juillet au 12 septembre . Ce nouveau site en plein air, né pendant la pandémie, est le fruit d'une collaboration entre la ville de Bruxelles, Brussels Expo , le festival liégeois Les Ardentes et le promoteur de concerts Greenhouse Talent .

La flexibilité de la capacité et de la configuration s'est avérée être un atout majeur face à l'évolution rapide des mesures sanitaires. Les premiers concerts de juillet ont commencé devant un public assis et dans le respect de la distanciation sociale", expliquent les différents partenaires. "En août, le feu vert a été donné pour l'organisation d'un événement test où plus de 5.000 fans de techno ont pu se déchaîner pour la première fois sans masque ni distanciation sociale grâce au Covid Safe Ticket. Un événement réussi, qui a marqué le début d'une série d'autres fêtes, avec encore davantage de monde - jusqu'à 7.500 personnes.

Le poids lourd du rap français SCH et la diva de la techno Peggy Gou ont clôturé l’événement Arena5 le week-end dernier. On aura vu aussi cet été des artistes comme Feu Chatterton!, Véronique Sanson, Caetano Veloso, Asaf Avidan et Hooverphonic mais aussi des DJ tels qu'Amelie Lens, Charlotte De Witte, Peggy Gou, 2ManyDjs, ou encore Tale of Us.

Une deuxième édition est d'ores et déjà annoncée pour l'année prochaine.