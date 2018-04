Alanis Morissette, Pitbull, Lost Frequencies et Kool & The Gang à l'affiche du Suikerrock

La chanteuse canadienne Alanis Morissette, le rappeur cubano-américain Pitbull, le DJ belge Lost Frequencies et les légendaires groupes Kool & The Gang et OMD seront les têtes d'affiche du festival Suikerrock. L'événement se tiendra à Tirlemont du 27 au 29 juillet.

La soirée du 27 juillet verra Lost Frequencies et Pitbull se produire aux côtés de Kraantje Pappie, Lil Kleine et Jebroer.

Le lendemain, ce sera au tour d'Alanis Morisette, qui était devenue mondialement connue dans les années 1990 avec ses tubes "Ironic" et "You Oughta Know", d'Anouk, de White Lies et des Goo Goo Dolls d'occuper la scène de la ville sucrière.

Le festival se terminera le dimanche avec les légendes du funk Kool & the Gang et celles de la pop Orchestral Manoeuvres in the Dark. Stan Van Samang, Gers Pardoel, Soufliane Eddyani et De Ketnetband complèteront l'affiche dominicale.

Le Suikerrock accueille quelque 100.000 personnes par an.