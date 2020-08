A Bruxelles, le mini-festival Hello Summer fait esplanade et pelouse combles

Pas de Brussels Summer Festival ni de foire du midi cette année à Bruxelles mais la ville a imaginé plusieurs événements, tous adaptés aux circonstances engendrées par la pandémie de coronavirus, c’est-à-dire 200 personnes maximum par événement.

Tout ce mois d'août, il y aura donc tout de même des concerts, des animations et des spectacles gratuits. Du jeudi au dimanche se dérouleront des concerts et dj set sur l'esplanade de la Cité administrative, place du Congrès. Certains collectifs et festivals de la capitale, comme Couleur Café et le BSF, y présentent divers genres musicaux, allant du jazz au rock, en passant par le hip-hop et l’électro. Port du masque et réservation obligatoires.

Le cinéma en plein air se fera en toute intimité (90 places seulement) sur la pelouse du Parc Léopold pour des séances de courts métrages Brussels meets Europe chaque mercredi.

Les 7 et 8 août la Place du Musée s’animera de 15 à 20h avec des jongleurs et acrobates.

Des animations et activités sportives sont aussi organisées dans 3 quartiers de la ville (Neder, Laeken, Bruxelles). Pas de réservation, inscription sur place.

Le programme en détail se trouve sur le site https://www.hellosummer.be