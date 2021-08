"Zéro Défaite" pour le rappeur bruxellois Eddy Ape, de retour avec un nouveau projet!

Le rappeur bruxellois Eddy Ape prend de la hauteur dans le clip de son nouveau titre "Zéro Défaite". Un titre solaire qui annonce la sortie d’un nouveau projet tout bientôt…

Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes sûrement déjà au courant du retour du rappeur Eddy Ape. La semaine dernière, il annonçait sur son compte Instagram être enfin guéri du Covid-19 et prêt à présenter son nouveau projet dont un premier morceau sort aujourd’hui ! "J’attendais juste le moment où j’allais renaître de mes cendres pour tout brûler avec la sortie de mon nouveau projet" nous confie l’artiste qui sort de longues semaines d’isolement.

Dans "Zéro Défaite", Eddy Ape raconte les bienfaits que lui apporte le soutien de son entourage : son équipe, sa famille, ses amis, ses fans. Une team sur laquelle il a pu compter lors de sa quarantaine : "C’était encore plus réel que jamais, j’ai attrapé le Covid en même temps que mon ingénieur du son et on nous apportait tout ce qui était nécessaire, c’est ma Team mais c’est aussi ma famille du coup nous avons eu raison d’avoir pu compter sur nous-même, longue vie LMI."

Si l’hommage et le clin d’œil à ses proches semble être une évidence, "Zéro défaite" pour Eddy Ape, résonne aussi comme une philosophie de vie :

"'Zéro Défaite', c’est pas le fait de ne pas tomber, car c’est une réussite de se relever et de briller, l’échec se situe dans l’abandon, on perd des batailles pour revenir grandi et plus fort pour la vraie guerre, aucune défaite, que de la brillance et c’est cette brillance qu’on aime transmettre à notre audience"

nous confie Eddy Ape.

Ce nouveau titre annonce la sortie prochaine d’un nouvel album intitulé "Supernova". Plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir le découvrir puisque sa sortie est prévue pour début septembre. Notez que le rappeur présentera son nouvel album sur la scène du Botanique le 10 septembre prochain. Si vous souhaitez découvrir "Supernova" en live, réservez vos places ici.