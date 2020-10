Zed Yun Pavarotti sort "Beauseigne", son premier album

L’intro du titre "De Larmes" sonne très britpop des années 1990, quand Oasis et Blur se livraient une fameuse bataille d’Angleterre. "C’est le plus beau compliment qu’on pouvait me faire, j’aurais dû être Anglais", répond Zed Yun Pavarotti à l’AFP.

Le chanteur au visage tatoué cite ces deux groupes parmi ses références et y ajoute aussi The Verve, un groupe plus ancien comme les Ramones (des Américains) et un plus récent comme The Kills (duo anglo-américain). "Tout ça, j’en suis très imprégné, c’est du très bon rock avec une structure pop", poursuit-il. Mais leur attitude sur scène – à l’image d’un Oasis tout en détachement goguenard – l’a aussi beaucoup inspiré.

"Ça a été une révélation, j’avais un peu de mal avec ce qui se fait dans le rap – sauter partout – alors que ces Anglais sont dans leurs morceaux, s’y abandonnent", décrit-il.

En 2019, dans un concert dédié à la promotion du Fair (dispositif d’accompagnement des talents émergents), ce chevelu bouclé avait surpris en s’asseyant stoïquement sur un praticable pour fixer le public, n’hésitant pas à interrompre son DJ pour reprendre un morceau.

"Sur scène, je cherche la bonne interprétation, propre, intense, et puis recommencer une chanson, ça permet de démythifier la notion de spectacle millimétré, ça permet de déconstruire".

Beauseigne, son premier album

Pour son premier opus "Beauseigne"(terme du patois de Saint-Etienne, sa ville d’origine, qui veut dire "le pauvre") Zed Yun n’a pas eu peur de déconstruire aussi sa façon de composer, en se lançant par exemple au piano. Il n’en avait jamais joué et, de plus, est né sans main gauche (il porte une prothèse). "J’ai trouvé des accords à une main, il ne faut pas avoir peur de sauter du train", glisse-t-il.