Zayn reprend "Can't Help Falling in Love" d'Elvis Presley

L'ancien membre de One Direction s'offre une reprise de "Can't Help Falling in Love", initialement chanté par Elvis Presley en 1961.

En dessous de la vidéo postée sur YouTube, les fans de Zayn ont pu remarquer le commentaire on ne peut plus laconique "Z2 is coming". Le chanteur britannique préparerait bel et bien la sortie de son prochain opus, après "Mind of Mine" sorti en 2016.

Le 29 juin, la pop star a aussi sorti une reprise de "Me, Myself and I" de Beyoncé.

En avril dernier, Zayn avait dévoilé le titre "Let Me" puis "Entertainer" le mois suivant.

Ecouter "Can't Help Falling in Love" de Zayn :