YouTube dévoile la liste de ses dix artistes à suivre en 2019

Lolo Zouaï

Avec son envoûtant "High Highs to Low Lows", l'artiste et productrice Lolo Zouaï, née en France puis élevée à San Francisco, propose un R&B qui sent bon les années 1990 et le hip-hop de la côte Ouest des Etats-Unis. Forte de 8 millions de streams dans le monde, elle sortira son tout premier album en mars 2019.