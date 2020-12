Yelle parle de "L'ère du verseau", son dernier album

Ses clips distillent cette figure de l'héroïne, dans un univers visuel singulier peaufiné au fil du temps. Yelle évolue dans des "tenues de combat", sous une cagoule surmontant un costume futuriste.

Elle raconte avoir "été chanceuse", avoir échappé "à des situations déplaisantes", des commentaires misogynes et dégradants, alors que la parole se libère face aux abus sexuels.

► A lire aussi : Yelle et Nicolas Maury dansent en pyjama de soie dans le clip "Vue d’en face"

Mais Yelle a bien senti que son album sorti à l'automne a comblé une attente des fans et surtout "touché des gens qui ne l'étaient pas avant ou qu'on avait perdu en route".

Yelle fut trop longtemps associée dans l'imaginaire à Michaël Youn avec qui elle chantait sur Parle à ma main, ou aux vagues musicales éphémères tecktonik/fluokids. Alors qu'elle croulait sous les invitations des festivals en vogue à l'étranger, comme Coachella en Californie.

Mais la donne a changé.

L'ère du verseau est un album un peu plus sombre, plus mélancolique, plus âpre que les précédents, retrace-t-elle. Accepter ses failles, ses doutes, se mettre un peu à nue, permet une meilleure acceptation de soi et d'aller vers les autres.