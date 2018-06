Years & Years dévoile le morceau "All for You"

La sortie de l'album "Palo Santo" est imminente. Years & Years en offre un nouvel extrait appelé "All For You".

Diffusé pour la première fois chez Zane Lowe sur Beats 1, "All For You" prend la suite du single phare et du succès "If You're Over Me", sorti un peu plus tôt dans l'année.

Avec "All For You", un titre de club entraînant, le groupe mené par Olly Alexander propose un titre en contraste avec la ballade mélancolique "Palo Santo".

L'album "Palo Santo" sera disponible le 6 juillet. Le groupe a récemment annoncé une tournée au Royaume-Uni et en Europe qui débutera à Glasgow le 28 novembre et se terminera à Anvers le 7 novembre.