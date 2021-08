Yann Tiersen, de son île au streaming

"Poull Bojer", "Ar Maner Kozh", "Ker Yegu"… les titres des 7 morceaux du disque renvoient à une portion de cette île bretonne de 830 habitants. Plus précisément à un petit périmètre autour de l'antre de l'artiste, à la fois sa maison et son studio d'enregistrement. C'est là, loin du confinement des villes qu'il a composé " Kerber" en 2020. Et c'est dans ces espaces(studio, église, nature) qu'a été tourné le film diffusé ce jeudi à 20 heures en streaming via la plateforme yanntiersen.live-now.com . Il vous en coûtera 12 euros. Un événement en ligne qui annonce la sortie de l'album disponible dès le lendemain.

Interagir avec son environnement

Cette idée d'une proximité voire d'une promiscuité avec le lieu que l'on occupe, Yan Tiersen la tire d'une expérience vécue en Californie : "Il y a quatre ans, on a traversé la Californie à vélo avec ma femme, on s'est fait suivre par un puma, on a failli y passer, par ignorance de l'écosystème, de là où on était", raconte le musicien. "Depuis, je regarde le monde différemment, il faut intégrer l'endroit où on vit et interagir vraiment, développe-t-il. "On vit une époque de plus en plus virtuelle, il faut faire le chemin inverse, c'est plus enrichissant d'être connecté à son environnement, ça peut être aussi une ville".