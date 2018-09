Xavier Rudd à l'AB : " The change is coming.. ! "

Le chanteur et multi instrumentiste australien a fait souffler un vent de douceur et de paix sur l’Ancienne Belgique qu’il remplit pour trois soirs ! Il y présentera à nouveau son nouveau disque "Storm Boy" et ses plus grandes chansons les 22 et 23 septembre.

Certaines personnalités laissent des traces magiques dans la mémoire ! La rencontre avec Xavier Rudd, il y a une dizaine d’années pour les besoins de la radio, fait partie de ces moments à jamais inscrits en lettre d’or dans nos souvenirs. Un musicien hors pair, une voix qui allie force et caresse mais avant tout un homme dont la tendresse et l’engagement transpirent à chaque respiration ! Un homme qui réfléchit et vit le lien, du local au global, avec l’amour comme étendard.