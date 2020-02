Wynton Marsalis à Bozar, trois soirées en mode big band

Ce mardi 18 février, le trompettiste américain Wynton Marsalis entame sa résidence de trois jours à Bozar (Bruxelles) avec le porte-drapeau du big band et de son répertoire, l’orchestre New-Yorkais "Jazz At Lincoln Orchestra" dont il est le directeur artistique. En point d’orgue de ces trois journées, une formidable double affiche le mercredi 19 février avec le "Brussels Jazz Orchestra".

Les deux big bands s’échangeront leurs solistes mais interpréteront également ensemble deux nouveaux arrangements, l’un composé par le JLCO et l’autre par Bert Joris.

Wynon Marsalis, second d’une fratrie de six enfants dont le papa n’est autre que le pianiste Ellis Marsalis et le frère ainé, le saxophoniste Branford Marsalis.

Jouant avec les plus grands noms du jazz : Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Sweets Edison, Clark Terry, Sonny Rollins, Ron Carter, Herbie Hancock… Wynton Marsalis voue également une passion pour la musique classique. À l'âge de vingt ans, il avait déjà enregistré les concertos pour trompette de Haydn, Hummel et Leopold Mozart.