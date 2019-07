Woodstock: l'anniversaire du festival est déplacé dans le Maryland

Very good Trip: Woodstock 1969 - Premier jour du festival - 20/07/2019 Le vendredi 15 août, à 17 heures, à l'heure où le festival doit commencer, les organisateurs ne contrôlent plus rien. Toutes les routes aux alentours, dans un rayon de plus de trente kilomètres, sont bloquées. Chacun a abandonné son véhicule là où il le pouvait. Des minibus bariolés aux couleurs psychédéliques ont dû s'arrêter après avoir transporté sur leur toit et leurs pare-chocs des vingtaines de " freaks " agrippés tant bien que mal, comme à Bombay en Inde. Le spectacle est partout. Autour de l'amphithéâtre naturel de White Lake, des centaines de tentes, de toutes dimensions et couleurs, jaunes, rouges, bleues, flottent comme des voiles sur une mer de jeunesse. On parle de cinq cent mille personnes, mais qui peut vérifier ? Il n'y a plus de palissades, pas de guichets où présenter ses tickets, les gens arrivent de partout. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien plus de monde que prévu, dix fois, peut-être vingt fois plus. Les organisateurs n'ont même pas eu le temps de craindre le chaos : celui-ci s'est installé avant même que le festival n'ait commencé et il est total. Le gouverneur de l'État de New York, Nelson Rockefeller, déclare le site de White Lake " zone sinistrée ". Pourtant, la musique doit commencer. Les musiciens programmés pour jouer cet après-midi-là ainsi que les camions contenant leurs équipements sont eux-mêmes immobilisés. Les organisateurs n'ont alors qu'une solution : demander aux uniques musiciens déjà présents sur place de jouer plus tôt que prévu afin que le festival puisse commencer à l'heure. Miracle : Richie Havens est là. Ses trois heures de prestations resteront un des moments les plus marquants du festival.