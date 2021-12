Wilco, dEUS, Trixie Whitley et Admiral Freebee se produiront lors du festival Live is Live

Wilco, groupe de rock indé originaire de Chicago, donnera le coup d’envoi du festival le 17 juin. Les organisateurs de Live is Live soulignent "leur rythmique unique et instrumentation minimaliste, auxquelles s’ajoutent des paroles à la fois observatrices, pleines d’espoir, morbides, tolérantes et abstraites".

Wilco, dEUS, Trixie Whitley et Admiral Freebee viennent s’ajouter à l’affiche du festival Live is Live qui se déroulera à Zeebrugge les 17 et 19 juin 2022, ont annoncé mercredi ses organisateurs dans un communiqué.

Le groupe américain sera suivi, plus tard dans la journée, par trois groupes et artistes belges : dEUS, Trixie Whitley et Admiral Freebee. "C’est un honneur d’accueillir les Anversois de dEUS sur la plage de Zeebrugge. Trente ans après leurs débuts ils ne comptent plus les tubes : de Worst Case Scenario et In A Bar à Under The Sea, Vantage Point et Pocket Revolution", notent les responsables du festival.

The National et Duran Duran ont, par ailleurs, déjà été annoncés comme têtes d’affiche du festival. Les tickets sont en vente via www.liveislive.be.