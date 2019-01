Weezer s'offre un album de reprises

La formation californienne vient de partager un album surprise essentiellement composé de reprises. Le disque contient évidemment leur désormais célèbre reprise de "Africa".

En plus du titre de Toto, les musiciens reprennent aussi des morceaux inattendus comme "Sweet Dreams (Are made Of This)" d'Eurythmics ou encore "No Scrubs" des TLC, "Billie Jean" de Michael Jackson ou "Take on Me" de a-ha.

Weezer doit sortir un nouvel album, "The Black Album", pour le 1er mars prochain.

Il contiendra les titres "Zombie Bastards", mais aussi "Can't Knock the Hustle". Leur dernier opus, "Pacific Daydream" remonte à 2017.