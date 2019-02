Weezer enrôle Finn Wolfhard et son groupe Calpurnia pour sa reprise de "Take On Me"

La formation californienne vient de dévoiler le clip de "Take On Me", à retrouver sur l'opus de reprises "The Teal Album", sorti le mois dernier.

Parmi les reprises d'"Africa", de "Sweet Dreams", "No Scrubs" ou encore "Billie Jean", celle de "Take On Me" , morceau initialement interprété par a-ha, a ravi les amateurs des années 80. Le morceau a désormais son clip, qui nous transporte dans l'esprit de la décennie.

Au casting de cette courte vidéo toute en cheveux, figure Finn Wolfhard repéré dans la série "Stranger Things". Le jeune acteur y tient le rôle d'un jeune Rivers Cuomo, le leader de Weezer, jouant avec son groupe Calpurnia dans son salon. On y retrouve le procédé de rotoscopie qui caractérise le clip.