Wallace Roney, trompettiste préféré de Miles Davis décède du Covid-19

Depuis ses 16 ans, Wallace Roney a gagné l’admiration et le respect de ses collègues et de ses aînés. Mais sa relation la plus significative fut celle avec Miles Davis. Il s’est éteint ce 31 mars 2020.

Né le 25 mai 1960 à Philadelphie, le trompettiste Wallace Roney jouera dans les formations de Tony Williams, Ornette Coleman, Art Blakey, Elvin Jones, Philly Joe Jones, Herbie Hancock, McCoy Tyner, Sonny Rollins, Curtis Fuller, Dizzy Gillespie…

En 1983, Miles Davis le découvre à l’occasion de son gala d’anniversaire au Carnegie Hall de New York. En 1991, leur association et amitié culmine lors d'un concert à Montreux lorsque Miles le choisi pour partager la scène de ce concert historique. Voici ce que Roney disait de son mentor :