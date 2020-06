Voyage dans le jazz des années 30'

Pierre Bouvier, personnage de fiction, haut en couleur, raconte son histoire, ses aventures de journaliste, sur base d'archives et de dessins.

Nous sommes en 1929, Pierre Bouvier est à New York et signe son contrat avec le New York Times. Il doit effectuer des reportages à Harlem sur le jazz. Il rencontre Fats Waller, Cab Calloway, Duke Ellington et assiste à de nombreuses jazz session dont une particulièrement avec les frères Dorsey et Art Tatum... C'est la grande époque des deux clubs d'Harlem : Le Cotton Club et le Savoy Ball Room.

