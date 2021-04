Vous chantez faux ? Participez à cette étude du Centre de recherche de Neurosciences de Lyon !

Vous adorez chanter mais vous n’arrivez pas à placer une seule note juste ? Des chercheurs basés à Lyon ont besoin de vos non-compétences musicales !

Les équipes de recherche "Cognition Auditive et Psychoacoustique" et "Dynamique Cérébrale et Cognition" du laboratoire de recherche "Centre de Recherche de Neurosciences de Lyon" réalisent en ce moment des travaux de recherches s’intéressant aux difficultés que certaines personnes ont dans la perception musicale. Pour mener à bien leur étude, ils ont besoin de personnes chantant faux, rémunération à la clef !

"Pour certains, reconnaître une chanson familière sans les paroles est compliqué, voire impossible. Ils peuvent avoir du mal à mémoriser des mélodies, ne vont pas non plus se rendre compte lorsqu’ils chantent faux, ou lorsque quelqu’un chante faux", explique Caliani Hoarau, étudiante en master 2 de neurosciences et neuropsychologies, et stagiaire au centre de recherche de Lyon, à 20 Minutes. Selon les études déjà réalisées, les chercheurs estiment qu’il y a un lien entre le déficit de perception musicale et une mauvaise connexion fronto-temporales. Pour vérifier ces analyses, les chercheurs ont mis au point un programme d’entraînement musical qu’ils vont faire suivre aux volontaires qui chantent faux durant un an, pour vérifier s’il y a de l’amélioration en suivant leur programme. "Nous souhaitons étudier si cet apprentissage à long terme peut améliorer leur perception de la musique et si cela se voit au niveau cérébral et comportemental " ajoute la chercheuse à 20 Minutes.

Le but de cette étude est d’obtenir de meilleures connaissances au sujet du déficit de la perception musicale. Les résultats pourraient également aider la recherche en ce qui concerne les troubles auditifs importants confie selon "Centre de Recherche de Neurosciences de Lyon".

Pour vérifier si vous êtes éligible pour participer à cette étude rémunérée, vous devez au préalable réaliser un court test sur la perception musicale ici (+ /- 30 minutes). Les profils intéressants seront recontactés pour plus d’informations sur l’étude. Les résultats de l’étude seront quant à eux connus à partir de 2022. Patience donc pour savoir s’il y a une possibilité que vous chantiez juste un jour.

Si vous vous considérez comme un cas vraiment désespéré de la chanson et que vous ne souhaitez pas participer à l’étude, sachez qu’il existe des applications pour exercer son oreille musicale et apprendre à chanter juste : "Sing True" ou encore "Sing Sharp" en sont de bons exemples.