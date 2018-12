VOLTA veut construire le nouveau labo musical alternatif bruxellois

L’association a lancé une levée de fonds afin de transformer un immense bâtiment anderlechtois en lieu de rencontres et de travail pour les musiciens.

Espace de travail créatif et lieu de rencontre musical, le jeune projet belge “VOLTA” est une organisation à but non lucratif qui soutient des artistes émergents. Grâce à des locaux, du temps et une mentalité bricoleuse, VOLTA veut tracer un chemin parallèle et construire petit à petit un écosystème alternatif à l’industrie musicale. Aujourd’hui, l’association cherche à aménager un bâtiment et voudrait construire 12 salles de répétition destinées à accueillir les talents belges de demain.

Constatant le manque d’espaces musicaux et salles de répétition à Bruxelles, VOLTA a décidé de lancer son Growfunding avec un objectif de 25.000 euros. L’association explique sur la page de sa levée de fonds son envie d’offrir aux musiciens un lieu de répétition qui comblerait des attentes de ceux qui se retrouvent “entre-deux”, avant de se lancer sur des scènes plus importantes.

C’est dans la commune bruxelloise d’Anderlecht que VOLTA a trouvé un bâtiment adéquat, qui n’attend plus qu’un financement pour devenir un lieu phare de la musique alternative. 3000 mètres carrés pourraient ainsi accueillir 12 salles de répétition, une scène pour les concerts avec une capacité de 300 personnes, une salle destinées aux masterclasses et ateliers, le tout composant un véritable laboratoire de la musique indépendante et alternative bruxelloise.

Concrètement, l’objectif chiffré de 25.000 euros servirait à isoler les espaces de répétition, ajouter des portes, installer du bois à l’intérieur pour améliorer l’acoustique et meubler les salles. Chaque don donne le droit à une contrepartie : d’un verre à la soirée d’ouverture à une masterclass exclusive en passant par des billets de concerts, des objets de collections…

La levée de fonds a été mise en ligne sur la plateforme de crowdfunding social et bruxellois Growfunding. L’opération court jusqu’au 22 janvier, une soirée de soutien se tiendra le 12 janvier au Beursschouwburg. Pour le moment, la levée de fonds a atteint presque 50% de l’objectif initial.