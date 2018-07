Vincent Scarito fait tourner les notes avec joie

Avec son troisième album "What’s in the fridge", le chanteur et acteur belge propose une jolie pépite de douceur qui navigue entre jazz et bossa. Un disque à découvrir !

Dans la jungle saturée de rythmes et de sons, certains disques arrivent jusqu’à nos oreilles par un tout autre chemin. Celui de la douceur, presque susurrée. Celui du balancement réconfortant des flots et des notes. Voilà le parti pris par Vincent Scarito. Connu pour sa carrière d’acteur (dans "Deux Frères" de Jean-Jacques Annaud par exemple), il revient à la chanson avec "What’s in the Fridge", un album qui s’apprécie au long cours comme la chaleur d’un vent d’été. Rencontre avec un homme touchant, à l’écoute de son instinct et de ses émotions créatrices.