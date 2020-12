Viktoria Tolstoy, Claire, dynamique, farouche et enflammée

Née en 1974, non loin de Stockholm, la famille de la chanteuse suédoise Viktoria Tolstoy a une disposition artistique évidente. Son arrière-arrière-grand-père était le légendaire romancier russe Leo Tolstoy tandis que son père est un musicien de jazz suédois renommé. Rien d’étonnant donc que la jeune Viktoria se soit fait remarquer très tôt dans les clubs de jazz de Stockholm avec des musiciens suédois de premier plan comme Svante Thuresson et Putte Wickman.

Viktoria Tolstoy a enregistré son premier album en 1994, à l’âge de 20 ans. Deux ans plus tard, avec l’album "För Älskad", elle est devenue du jour au lendemain une sensation pop en Suède. Vient ensuite sa collaboration avec le pianiste Esbjörn Svensson, qui a produit et écrit les chansons de "White Russian", le premier album scandinave sorti par le légendaire label Blue Note. À cette époque, Tolstoy a également travaillé avec le tromboniste Nils Landgren, et en 2003, elle a suivi ce dernier et Svensson en tant qu’artiste exclusif du label ACT. Depuis lors, ses albums sur ce label ont fait de Tolstoy l’une des principales voix du jazz actuel.