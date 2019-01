Vampire Weekend s'apprête à sortir un double album

C'est sur Instagram que le leader de Vampire Weekend, Ezra Koenig, a annoncé que son groupe préparait la sortie de son prochain album et que deux extraits allaient être dévoilés la semaine prochaine.

Le dernier album en date du groupe, "Modern Vampires of the City", est sorti il y a près de six ans. Le chanteur évoque ce laps de temps sur Instagram en notant : "Personnellement, je pense que c'est une cadence digne qui sied à un groupe qui a déjà sorti trois albums mais chacun a son propre sens de la durée."