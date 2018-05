"Utopia" le nouveau single de Lykke Li

La musicienne suédoise offre à ses fans un morceau émouvant où elle évoque son fils. Dans la description de la vidéo YouTube, on peut lire "Utopia is all my mother ever wanted for me and all I ever want for him." ("L'utopie est tout ce que ma mère a toujours souhaité pour moi et tout ce que je souhaite pour mon fils".)

Dans cette vidéo, on peut voir différents plans où l'on devine Lykke Li alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, accompagné de sa mère, ainsi que la chanteuse adulte avec son fils.

"Utopia" sera à retrouver sur le prochain album "So Sad So Sexy" attendu pour le 8 juin prochain.

Lykke Li a déjà dévoilé les singles "Deep End" et "Hard Rain". Son dernier disque "I Never Learn" est sorti en 2014.

Regarder le clip d'"Utopia" de Lykke Li :