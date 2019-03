Usher songerait-il à offrir une suite à l'album "Confessions" ?

Quinze ans après la sortie de son album, Usher laisse entendre que "Confessions II" serait en préparation. Le rappeur et producteur Jermaine Dupri serait aussi de la partie.

Sur Instagram, Usher a publié une photo où on le voit en pleine réflexion devant un tableau sur lequel on peut lire "Confessions 2". La photo ne laisse paraître aucun titre de chanson. "N'est-ce pas ce que vous voulez tous...", décrit la légende au sujet de ce volume 2.

Jermaine Dupri, qui a largement contribué à l'album d'Usher en 2004, a plus tard publié la même image sur sa page Instagram.

Ce n'est pas la première fois que Dupri et Usher font allusion à des nouveautés conjointes. Le 25 mars, le producteur a publié un court aperçu d'une collaboration entre les deux artistes -- sans explicitement mentionner de projet "Confessions II".

L'album "Confessions" d'Usher est l'un des opus les plus vendus de la décennie avec 1,1 million d'exemplaires écoulés la semaine de sa sortie. Il comporte notamment les tubes "Yeah!", "Burn" et "My Boo".

Le dernier projet solo d'Usher, "Hard II Love", date de 2016. L'an dernier, l'artiste a proposé la mixtape "A" en collaboration avec le Dj et producteur Zaytoven.