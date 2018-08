United Music of Brussels : une promenade musicale gratuite dans la ville le 8 septembre

La Monnaie, l'Orchestre national de Belgique et Bozar organisent, le 8 septembre prochain de 14h00 à 19h00, une promenade musicale gratuite, avec la troisième édition du "United Music of Brussels" qui se déroulera dans une quinzaine de lieux emblématiques du centre de la capitale, comme le Théâtre royal de la Monnaie, "Bozar", les Galeries Saint-Hubert, le Théâtre du Vaudeville, la salle de "La Madeleine" ou encore la "Brasserie 28", l'ancien bureau de La Poste à la Gare centrale, l'église Sainte-Marie-Madeleine, la "Galerie Bortier" et la "Galerie Ravenstein", annoncent les organisateurs.

Ce projet, qui lance la nouvelle saison musicale à Bruxelles, est placé sur le thème de l'émerveillement comme catalyseur de la curiosité et de la créativité liées aux lieux à découvrir mais aussi à des expériences inédites aux frontières du classique. En fait,le public sera promené depuis la place de la Monnaie jusqu'au Palais des Beaux-Arts (Bozar) au gré de plusieurs haltes musicales décalées et inattendues. C'est ainsi qu'il y aura des mini-concerts mêlant la musique classique et le dynamisme d'un DJ set, et puis aussi des sonorités de jazz, les mouvements d'un danseur ou encore un grand opéra présenté en comédie musicale légère, voire une salle historique transformée en salle de cinéma.

Le programme complet peut être consulté sur www.unitedmusicofbrussels.be. Des stands d'informations sont prévus place de la Monnaie et à la Gare centrale.