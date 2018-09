Une vidéo d'un concert exceptionnel de Jimi Hendrix restaurée et mise en ligne

Une captation d’un concert du guitariste de légende a été restaurée et mise sur YouTube, un moment intense et plein d’émotion.

Cela fait déjà presque 50 ans que Jimi Hendrix n’est plus. Alors qu’il n’a officié que quatre années, il est considéré par tous comme le plus grand joueur de guitare électrique que le monde n’ait jamais connu. Jimi Hendrix siège désormais au panthéon du rock, aux côtés de ses acolytes décédés à 27 ans, formant un club de légende. En 1969, l’année précédant sa mort tragique, Hendrix et sa formation The Jimi Hendrix Experience ont donné un concert à Stockholm en Suède. Filmé par la télévision suédoise, le concert exceptionnel était donné dans le cadre de l’émission Nummer 9. Jimi Hendrix y évoquait alors la guerre du Vietnam et les soldats déserteurs qu’il saluait. Le groupe ouvre son concert sur Killing Floor et enchaîne une heure de musique incroyable.

L’enregistrement, qui n’a jamais été dupliqué, a été usé puis oublié durant presque quatre décennies avant que la télévision suédoise ne décide d’en faire quelque chose. C’est un technicien qui se rendra alors compte de la valeur de la captation et demandera à ce que l’on restaure l’objet. C’est désormais chose faite et le résultat a été numérisé pour la postérité.

Regardez le concert de légende ci-dessous :