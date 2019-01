Une playlist Spotify dévoile le Nietzsche compositeur de musique

Le site de streaming musical a mis en ligne un playlist des compositions du philosophe interprétées par des musiciens canadiens.

Comme l’expliquait le très bon site Open Culture, les idées du philosophe Friedrich Nietzsche, décédé en 1900 ont été reprises et déformées par les théoriciens du parti nazi allemand. Mais ce qui est souvent omis dans cette sombre histoire est qu’après sa crise de démence et sa mort, les écrits de Nietzsche ont été largement modifiés par sa soeur avant d’être ré-utilisés. Friedrich Nietzsche était aussi réfractaire au fascisme qu’il l’était à la religion chrétienne.

Un autre domaine intéressait bien plus le philosophe, il s’agit de l’art en général et la musique en particulier. Si son travail théorique a éclipsé son penchant pour la composition, il se considérait tout de même comme un artiste et espérait secrètement être reconnu comme tel, en parallèle de son projet philosophique. Toute sa vie, Friedrich Nietzsche traduira ses pensées en musique. Un peu plus de 40 morceaux ont été déterrés et interprétés par les musiciens canadiens Lauretta Altman, Wolfgang Bottenberg, et les “Montreal Orpheus Singers” pour créer une playlist Spotify étonnante. Les mélodies y sont douces et romantiques, propices à l’errance et à la réflexion et vont parfaitement avec la lecture de l’oeuvre écrite du philosophe.