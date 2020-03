Une playlist spéciale coronavirus à écouter à la maison

"Toxic" de Britney Spears, "Malade" de Roméo Elvis, "Virus" de Björk voici ce que vous pouvez écouter dans la playlist spéciale coronavirus.

Les journalistes du site musical Jack de Canal + se sont amusés à créer une playlist Spotify dans laquelle ils ont intégré des titres qui ont un rapport avec un virus, une contagion ou l'apocalypse.

Le résultat fait sourire et est plutôt éclectique. On y retrouve "Apocalypse Dreams" de Tame Impala aux côtés de "Sick sick sick" de Queen of The stone Age, ou encore "The final Countdown" de Europe et "Gimme Shelter" de The Rolling Stones.

Une playlist qui regroupe quelques bons morceaux mais qui est surtout pleine de second degré. Si vous l'écoutez au bureau, un conseil d'ami, n'oubliez pas de désinfecter le casque audio avant de le mettre sur vos oreilles… Bonne écoute!