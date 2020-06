Une Fête de la Musique 2020 en streaming avec Stream !T Belgium

Stream !T Belgium fête la musique : rendez-vous sur les plateformes de streaming

Plus que soutenir une rétribution financière , qui est de l’ordre de quelques millimes de dollar par écoute - $0.0040 pour Spotify et $0.0007 pour YouTube en 2017 (source :The Trichordist) – l’opération Stream !t Belgium nous encourage à écouter des playlists d’artistes belges pour nous les faire découvrir et avec l’espoir que nous achèterons leur musique pour les soutenir. Depuis les 08 avril, Stream!t Belgium a pu mettre en avant, via 3 playlists, 300 titres belges du nord comme du sud du pays et rassembler des milliers de personnes sur Spotify, Deezer et Apple Music. Pour la Fête de la Musique, le Conseil de la Musique et Stream!t Belgium ont décidé de s’associer via une nouvelle playlist regroupant tous les artistes, soit près de 300 titres. Une playlist disponible seulement les 20 et 21 juin. L’action est promotionnée via les réseaux sociaux Facebook et Instagram